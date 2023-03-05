Авторы GTA: Vice City почтили память Том Сайзмора
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Недавно умер актёр Том Сайзмор. Он известен по ярким ролям в культовых картинах «Схватка», «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», «Прирождённые убийцы», «Спасти рядового Райана» и в других. Он также подарил свой голос Сонни Форелли — злодею из знаменитого боевика Grand Theft Auto: Vice City. Rockstar Games в своих соцсетях почтила память артиста.
Представители компании отметили, что они вдохновлялись игрой Тома в кино задолго до озвучки Сонни Форелли.
Непринуждённое обаяние и феноменальная работа Тома Сайзмора вдохновляли Rockstar Games задолго до его звёздной роли Сонни Форелли в Grand Theft Auto: Vice City. Покойся с миром, Том.
За две недели до кончины артиста поразил инсульт. Он находился в коме, и шансов на поправку у него не было, поэтому семья и врачи приняли решение об эвтаназии. По словам агента актёра, он ушёл в окружении старшего брата и двух сыновей.
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