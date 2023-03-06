В Австрии лутбоксы в FIFA приравняли к азартным играм

По информации Games Wirtschaft, австрийский суд заявил, что лутбоксы в FIFA можно отнести к азартным играм. В суде призвали Sony вернуть деньги игрокам, которые потратили на них свои средства. В их числе был и несовершеннолетний геймер.

Отмечается, что возможность тратить деньги на лутбоксы в FIFA нарушает законодательство Австрии об азартных играх. Именно из-за этого Sony решили привлечь к ответственности.

Согласно решению суда, Sony обязана выплатить € 338,26. Несмотря на запрос суда, компания ещё на него не ответила. Возможно, Sony подаст апелляцию, но информации об этом пока что нет.

Вопрос лутбоксов в играх в последние несколько лет встаёт особенно остро. Некоторые считают лутбоксы аналогом азартных игр, как, например, то же казино.