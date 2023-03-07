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Zayac и Resolut1on покинули Team Secret по Dota 2

Zayac и Resolut1on покинули Team Secret по Dota 2
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Европейский киберспортивный клуб Team Secret подтвердил информацию о заменах в ростере по Dota 2.

Команда заменит двух русскоязычных игроков, выступавших на сложной линии — оффлейнера Романа Resolut1on Фоминка и cаппорта Бакыта Zayac Эмилжанова.

Кто войдёт в состав Team Secret вместо этих игроков и будет выступать в региональной лиге Dota Pro Circuit 2023: Tour 2, клуб пока не сообщил.

Текущий состав Team Secret по Dota 2:

  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Мирослав BOOM Бицан;
  • Клемент Puppey Иванов.

В прошлом составе Team Secret смогла отобраться на The International 2022 и заняла там второе место, однако в новом сезоне провалилась в Dota Pro Circuit и вылетела во второй дивизион европейской региональной лиги.

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