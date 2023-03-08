ESL хочет запустить серию турниров по Dota 2 — призовые будут выше, чем на мэйджорах

Киберспортивный журналист Ричард Льюис рассказал, что на прошедшем Lima Major 2023 в Перу сотрудники турнирного оператора ESL презентовали свою серию чемпионатов, которая может стартовать уже в ближайшее время.
Ожидается, что турниры будут проходить в перерывах между сезонами Dota Pro Circuit — в единую систему будут объединены DreamLeague, ESL One и Riyadh Masters в Эр-Рияде. Последний будет финалом серии и, вероятно, получит призовой фонд в размере нескольких миллионов долларов.
Попасть на Riyadh Masters 2023 можно будет через DreamLeague — турнир на 16 команд с призовым $ 1 млн, который будет проходить в течение двух недель в Европе. Инвайты туда будут распределены по мировому рейтингу.
Фото: ESL
Чуть позже организаторы планируют также провести ESL One в Таиланде (призовой фонд также составит $ 1 млн), однако пока неизвестно, как он будет связан с мировым финалом Riyadh Masters.
Таким образом ESL рассчитывает дополнить существующую систему Dota Pro Circuit. По оценкам экспертов, в перспективе серия сможет посоперничать даже с The International.
- 8 марта 2023
-
14:16
-
14:06
-
13:54
-
13:48
-
13:05
-
12:34
-
12:26
-
10:37
-
10:16
-
00:43
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:17
-
22:27
-
21:03
-
20:43
-
20:22
-
19:53
-
19:20
-
18:47
-
18:15
-
17:45
-
17:16
-
17:07
-
16:54
-
16:34
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:38
-
15:16
-
15:02
-
15:02
-
14:49