ESL хочет запустить серию турниров по Dota 2 — призовые будут выше, чем на мэйджорах

Киберспортивный журналист Ричард Льюис рассказал, что на прошедшем Lima Major 2023 в Перу сотрудники турнирного оператора ESL презентовали свою серию чемпионатов, которая может стартовать уже в ближайшее время.

Ожидается, что турниры будут проходить в перерывах между сезонами Dota Pro Circuit — в единую систему будут объединены DreamLeague, ESL One и Riyadh Masters в Эр-Рияде. Последний будет финалом серии и, вероятно, получит призовой фонд в размере нескольких миллионов долларов.

Попасть на Riyadh Masters 2023 можно будет через DreamLeague — турнир на 16 команд с призовым $ 1 млн, который будет проходить в течение двух недель в Европе. Инвайты туда будут распределены по мировому рейтингу.

Фото: ESL

Чуть позже организаторы планируют также провести ESL One в Таиланде (призовой фонд также составит $ 1 млн), однако пока неизвестно, как он будет связан с мировым финалом Riyadh Masters.

Таким образом ESL рассчитывает дополнить существующую систему Dota Pro Circuit. По оценкам экспертов, в перспективе серия сможет посоперничать даже с The International.