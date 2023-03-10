Кэти Сакхофф: Бо-Катан из «Мандалорца» должна объединиться с Оби-Ваном

Актриса Кэти Сакхофф играет в сериале «Мандалорец» принцессу Мандалора Бо-Катан. В одном из недавних интервью Кэти заявила, что её героиня снова должна объединиться с легендарным джедаем Оби-Ваном. Ранее герои пересекались и взаимодействовали в анимационном сериале «Звёздные войны: Войны клонов».

В предыстории Бо так много того, что присутствует во временной линии, которая разыгрывается в «Звёздных войнах» прямо сейчас. Мы помним, что она знает Оби-Вана. Мы знаем, что у них был контакт, и это мир, в котором она потенциально может существовать…

Сакхофф добавила, что Бо-Катан считает себя законной правительницей Мандалора, а напряжение героини между ней и Дином Джарином, который владеет Тёмным мечом, только усложняет ситуацию. И это напряжение точно не исчезнет даже в последних эпизодах «Мандалорца».

Я думаю, что её проблема в том, что она понимает, что больше не собирается сражаться со своим народом. Она не собирается сражаться с кем-то, с кем у неё нет причин сражаться.