Steam Deck сместил выживалку Sons of the Forest с первого места чартов Steam

Сервис SteamDB опубликовал свежий чарт Steam за период с 7 по 14 марта. Несмотря на то, что сурвайвал Sons of the Forest лидировал две недели подряд, его сместил портативный ПК Steam Deck — первую строчку теперь занимает именно он.

Sons of the Forest сместилась на второе место, а Hogwarts Legacy уверенно заняла третью позицию. Также в топе есть Call of Duty: Modern Warfare 2, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege и ремейк Resident Evil 4 (предварительные заказы).

Чарт Steam с 7 по 14 марта

Steam Deck Sons of the Forest Hogwarts Legacy Rainbow Six Siege Call of Duty: Modern Warfare 2 Resident Evil 4 (предзаказы) Red Dead Redemption 2 Dead by Daylight Last Epoch GTA 5

Ремейк Resident Evil 4 выйдет уже 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.