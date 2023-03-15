МТС выпустит ещё один аналог YouTube осенью 2023 года

Как сообщают источники издания «Коммерсантъ» на рынке IT, компания МТС решила создать полноценный видеохостинг на осове сервиса игрового стриминга WASD. Помимо стримов и записей трансляций, на площадке появится различный контент от пользователей: обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и другие видео.

По словам источника, знакомого с разработкой проекта, конечной целью МТС станет выпуск аналога YouTube и TIkTok. Перезапуск WASD запланирован на осень 2023 года, стоимость разработки эксперты оценивают в 1,5–2 млрд рублей.

На фоне слухов о возможной блокировке YouTube в России свои платформы также начали развивать и другие компании. Так, с 2021 года VK занимается единой платформой «VK Видео», её активная аудитория составляет около 55 млн пользователей в день. А в 2022 году холдинг «Газпром-медиа» вложился в развитие RuTube — в феврале месячная аудитория сайта превысила 62 млн пользователей.