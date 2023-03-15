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МТС выпустит ещё один аналог YouTube осенью 2023 года

МТС выпустит ещё один аналог YouTube осенью 2023 года
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Как сообщают источники издания «Коммерсантъ» на рынке IT, компания МТС решила создать полноценный видеохостинг на осове сервиса игрового стриминга WASD. Помимо стримов и записей трансляций, на площадке появится различный контент от пользователей: обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и другие видео.

По словам источника, знакомого с разработкой проекта, конечной целью МТС станет выпуск аналога YouTube и TIkTok. Перезапуск WASD запланирован на осень 2023 года, стоимость разработки эксперты оценивают в 1,5–2 млрд рублей.

На фоне слухов о возможной блокировке YouTube в России свои платформы также начали развивать и другие компании. Так, с 2021 года VK занимается единой платформой «VK Видео», её активная аудитория составляет около 55 млн пользователей в день. А в 2022 году холдинг «Газпром-медиа» вложился в развитие RuTube — в феврале месячная аудитория сайта превысила 62 млн пользователей.

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