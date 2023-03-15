Фанат показал, как ремейк Resident Evil 4 выглядел бы с классической камерой

Демоверсия ремейка Resident Evil 4 впечатлила многих игроков и сподвигла их на различные проекты. В демо уже добавили забавные элементы, заменили некоторые детали, а один из геймеров решил удариться в ностальгию и создал для тайтла классическую камеру из первых частей Resident Evil.
В ролике ниже можно увидеть демонстрацию фиксированной камеры. Как отметил автор, он хотел вызвать у игроков чувство ностальгии и показать, как бы выглядел ремейк Resident Evil 4 с классической камерой.
Видео доступно на YouTube-канале TheResidentofEvil. Права на видео принадлежат Capcom.
Многие в комментариях оценили работу фаната и отметили, что хотели бы скачать специальную модификацию. Как подчеркнул автор видео, это не полноценный мод, а просто концептуальное видео. Возможно, в будущем выйдет и полноценная модификация.
Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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