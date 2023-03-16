Критики назвали «Джона Уика 4» лучшим фильмом во всей серии

Спустя несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий «Джона Уика 4» средняя оценка ленты на портале Metacritic остановилась на отметке в 78/100. Это очень высокий показатель для боевиков, сравнимый с лучшими представителями жанра. Более того, это лучший результат для всей серии: квадриквел опережает вторую часть сразу на 3 балла.
Средний балл фильмов по франшизе
Фото: Metacritic
В целом критики отмечают невероятно бодрый экшен, увлекательное повествование и напряжённую атмосфера. Многих смутила разве что продолжительность — фильм идёт 2 часа 49 минут, что почти в два раза длиннее оригинальной картины.
Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры. Авторы ленты тем временем готовы взять перерыв от франшизы.
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