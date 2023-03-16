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Критики назвали «Джона Уика 4» лучшим фильмом во всей серии

Критики назвали «Джона Уика 4» лучшим фильмом во всей серии
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Спустя несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий «Джона Уика 4» средняя оценка ленты на портале Metacritic остановилась на отметке в 78/100. Это очень высокий показатель для боевиков, сравнимый с лучшими представителями жанра. Более того, это лучший результат для всей серии: квадриквел опережает вторую часть сразу на 3 балла.

Средний балл фильмов по франшизе

Средний балл фильмов по франшизе

Фото: Metacritic

В целом критики отмечают невероятно бодрый экшен, увлекательное повествование и напряжённую атмосфера. Многих смутила разве что продолжительность — фильм идёт 2 часа 49 минут, что почти в два раза длиннее оригинальной картины.

Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры. Авторы ленты тем временем готовы взять перерыв от франшизы.

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