«У меня мурашки пробежали по коже». Актёры ремейка «Русалочки» реагируют на трейлер фильма
Поделиться
На канале Walt Disney Studios вышло видео, в котором актёрский состав ремейка «Русалочки» реагирует на трейлер картины. В ролике можно увидеть Холли Бэйли, Мелиссу Маккарти, певицу Аквафину и Давида Диггса, озвучившего в ленте краба Себастьяна.
Актёры радуются кадрам и проявляют эмоции. Во время одного из фрагментов Аквафина заявила, что у неё «прямо сейчас мурашки пробежали по коже».
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.
«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Вместе с ней в фильме сыграли Джона Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и другие.
Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
01:50
-
01:03
-
00:24
-
00:04
- 17 марта 2023
-
23:35
-
22:23
-
21:44
-
21:25
-
20:54
-
20:17
-
19:57
-
19:36
-
19:34
-
19:00
-
18:51
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:15
-
15:26
-
14:56
-
14:36
-
14:00
-
13:47
-
13:10
-
13:05
-
12:36
-
12:36
-
11:49
-
11:18
-
10:38
-
10:10
-
09:22
Партнерский контент