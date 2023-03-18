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«У меня мурашки пробежали по коже». Актёры ремейка «Русалочки» реагируют на трейлер фильма

«У меня мурашки пробежали по коже». Актёры ремейка «Русалочки» реагируют на трейлер фильма
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На канале Walt Disney Studios вышло видео, в котором актёрский состав ремейка «Русалочки» реагирует на трейлер картины. В ролике можно увидеть Холли Бэйли, Мелиссу Маккарти, певицу Аквафину и Давида Диггса, озвучившего в ленте краба Себастьяна.

Актёры радуются кадрам и проявляют эмоции. Во время одного из фрагментов Аквафина заявила, что у неё «прямо сейчас мурашки пробежали по коже».

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Вместе с ней в фильме сыграли Джона Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и другие.

Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.

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