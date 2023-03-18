Блогер BadComedian выпустил обзор фильма «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским

Блогер BadComedian наконец выпустил обзор фильма «Нападение на Рио Браво» — новой картины с Александром Невским. Когда-то Евгений Баженов стал известен во многом благодаря юмористическим обзорам лент Невского — кажется, блогер не собирается прекращать традицию по выпуску подобных роликов.
События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.
31 марта ленту можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска». Интересно, что изначально лента получала высочайшие отзывы на площадке — в какой-то момент фильм дошёл до невероятных 9,4/10. Впоследствии администрация сайта скрыла рейтинг фильма, и он до сих пор там не появился.
- 18 марта 2023
-
19:09
-
18:39
-
18:15
-
17:48
-
17:20
-
16:38
-
16:03
-
15:21
-
14:58
-
14:34
-
14:16
-
14:02
-
13:07
-
12:31
-
01:50
-
01:03
-
00:24
-
00:04
- 17 марта 2023
-
23:35
-
22:23
-
21:44
-
21:25
-
20:54
-
20:17
-
19:57
-
19:36
-
19:34
-
19:00
-
18:51
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:15