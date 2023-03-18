Блогер BadComedian выпустил обзор фильма «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским

Блогер BadComedian наконец выпустил обзор фильма «Нападение на Рио Браво» — новой картины с Александром Невским. Когда-то Евгений Баженов стал известен во многом благодаря юмористическим обзорам лент Невского — кажется, блогер не собирается прекращать традицию по выпуску подобных роликов.

Посмотреть обзор можно на официальном канале BadComedian на YouTube.

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.

31 марта ленту можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска». Интересно, что изначально лента получала высочайшие отзывы на площадке — в какой-то момент фильм дошёл до невероятных 9,4/10. Впоследствии администрация сайта скрыла рейтинг фильма, и он до сих пор там не появился.