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Авторы фильма «Всё везде и сразу» выступят режиссёрами нового сериала по «Звёздным войнам»

Авторы фильма «Всё везде и сразу» выступят режиссёрами нового сериала по «Звёздным войнам»
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Как сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter, создатели оскароносного фильма «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт либо поставят, либо уже поставили как минимум один эпизод нового сериала по «Звёздным войнам». Речь идёт о Skeleton Crew («Опорная команда»), съёмки которого стартовали летом и завершились в январе.

«Звёздные войны: Опорная команда» расскажет о группе подростков, пытающихся найти путь домой во времена Новой республики. Одну из главных ролей в сериале исполнит Джуд Лоу («Фантастические твари», «Шерлок Холмс»). Продюсером шоу выступит Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и продюсер «Книги Бобы Фетта».

Премьера «Опорной команды» должна состояться до конца 2023 года в онлайн-кинотеатре DIsney+. Сколько эпизодов войдёт в первый сезон, неизвестно.

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