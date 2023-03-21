Новый фильм от режиссёра «Прочь» выйдет в 2024 году
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Издание Variety сообщило, что Джордан Пил, снявший нашумевший ужастик «Прочь», «Мы» и «Нет», выпустит свою четвёртую ленту в 2024 году. Пока что ленту планируется выпустить 25 декабря, но дата, как и год, могут измениться.
Примечательно, что в случае выпуска ленты 25 декабря, она будет конкурировать с «Аватаром 3» и «Соником 3 в кино», которые запланированы к премьере на 20 декабря. Возможно, фильм действительно подвинут на более поздний или более ранний срок.
Как и в случае с предыдущими работами Пила, за выпуск нового проекта будет отвечать кинокомпания Universal Pictures. Деталей фильма нет. Неизвестен и актёрский состав. Возможно, в фильме сыграет Дэниел Калуя — актёр, снявшийся в «Прочь» и «Нет».
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