Инвестировать в искусственный интеллект в 2022 году стали меньше
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Газета «Известия» обратила внимание на отчёт компании CB Insights, которая отметила, что в 2022 году инвестиции в технологии развития искусственного интеллекта упали на 34%.
Как отметили аналитики, на российском рынке инвестиции упали почти вдвое. За прошлый год было заключено 128 сделок против 291 в 2021 году, а объём вложений упал на 57%, до $ 1,1 млрд. Как сложится ситуация в этом году, сказать сложно.
Глобальное финансирование ИИ упало до $45,8 млрд в 2022 году, что на 34% ниже рекордного показателя 2021 года, но всё еще значительно выше уровня до 2021 года. Годовые сделки держались лучше, упав на 10% до 2956.
Спад инвестиций в России связан с различными санкциями против страны и переездом многих проектов и специалистов за рубеж.
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