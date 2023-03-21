Инвестировать в искусственный интеллект в 2022 году стали меньше

Газета «Известия» обратила внимание на отчёт компании CB Insights, которая отметила, что в 2022 году инвестиции в технологии развития искусственного интеллекта упали на 34%.

Как отметили аналитики, на российском рынке инвестиции упали почти вдвое. За прошлый год было заключено 128 сделок против 291 в 2021 году, а объём вложений упал на 57%, до $ 1,1 млрд. Как сложится ситуация в этом году, сказать сложно.

Глобальное финансирование ИИ упало до $45,8 млрд в 2022 году, что на 34% ниже рекордного показателя 2021 года, но всё еще значительно выше уровня до 2021 года. Годовые сделки держались лучше, упав на 10% до 2956.

Спад инвестиций в России связан с различными санкциями против страны и переездом многих проектов и специалистов за рубеж.