Ремейк Resident Evil 4 на PS4 весит в два раза меньше, чем на PS5

Аккаунт PlayStation Game Size в «Твиттере» раскрыл размер ремейка Resident Evil на консолях PlayStation. Так, на PS4 игра займёт всего лишь 31 ГБ — столько же весил ремейк Dead Space на релизе. А вот на PS5 хоррор весит почти в два раза больше — 58 ГБ.

Фото: Twitter

Как отметил владелец аккаунта, в вышеупомянутый размер уже входят патчи первого дня, в котором Capcom исправила странную анимацию дождя. Сколько именно будет весить игра на Xbox Series и ПК, неизвестно. Вполне возможно, что на этих платформах экшен займёт больше 60 ГБ.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже русская озвучка. Опробовать игру можно уже на всех платформах с помощью отдельной демоверсии.