В России введут предупреждения о вреде запрещённых веществ в новых фильмах и книгах

В России одобрили законопроекты, вводящие ответственность за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на соответствующий пакет документов.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года произведения искусства, содержащие информацию о наркотиках, можно будет распространять в России только с пометкой об ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ. В фильмах, сериалах и книгах должны будут предупреждать о том, что «незаконное потребление наркотиков вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью».

Законопроект коснётся лишь тех проектов, которые выйдут после 1 января 2024 года. Исключениями станут лишь те произведения, в которых содержится информация о методах изготовления, разработки и использования наркотиков.