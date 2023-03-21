Утекли первые три часа ремейка Resident Evil 4

Пользователю под ником CABOOSE27x очень повезло — его версия ремейка Resident Evil 4 для Xbox Series X каким-то образом разблокировалась за пять дней до релиза. Игрок тут же начал прохождение хоррора и опубликовал несколько роликов по игре на своём YouTube-канале.
Видео доступно на YouTube-канале CABOOSE27x. Права на видео принадлежат Capcom.
На момент публикации заметки CABOOSE27x выпустил пять роликов разной продолжительности: от 20 минут до часа. С момента публикации прохождения прошли уже сутки — судя по всему, Capcom не собирается блокировать видео геймера.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже русская озвучка. Ранее стало известно, сколько места хоррор занимает на PlayStation.
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