DLSS, много FPS и куча настроек: вышел новый трейлер ПК-версии The Last of Us

Sony выпустила новый трейлер ремейка The Last of Us, посвящённый особенностям ПК-версии игры. Издатель напомнил, что в ней будет множество настроек, включая поддержку технологий AMD FSR 2.2, NVIDIA DLSS Super Resolution, возможность ограничить или вовсе разблокировать частоту кадров.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Также у The Last of Us на ПК будет поддержка ультрашироких мониторов с соотношением сторон 21:9 и 32:9, а среди настроек графики игроки смогут выбрать качество текстур, теней, отражений и многих других элементов. Само собой, заявлена поддержка и клавиатуры с мышкой.

Ремейк The Last of Us выходит на ПК 28 марта. Ранее авторы объявили системные требования игры.