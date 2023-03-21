DLSS, много FPS и куча настроек: вышел новый трейлер ПК-версии The Last of Us
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Sony выпустила новый трейлер ремейка The Last of Us, посвящённый особенностям ПК-версии игры. Издатель напомнил, что в ней будет множество настроек, включая поддержку технологий AMD FSR 2.2, NVIDIA DLSS Super Resolution, возможность ограничить или вовсе разблокировать частоту кадров.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Также у The Last of Us на ПК будет поддержка ультрашироких мониторов с соотношением сторон 21:9 и 32:9, а среди настроек графики игроки смогут выбрать качество текстур, теней, отражений и многих других элементов. Само собой, заявлена поддержка и клавиатуры с мышкой.
Ремейк The Last of Us выходит на ПК 28 марта. Ранее авторы объявили системные требования игры.
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