Начались съёмки новой части «Капитана Америка»

Marvel Studios начала снимать новую часть «Капитана Америка». Фильм получил подзаголовок «Новый мировой порядок». Сколько продлится производство ленты, неизвестно.

Режиссёром фильма выступает Джулиус Она, а продюсерами числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Нейт Мур, активно принимающий участие в различных проектах компании. Также появились и первые фото со съёмок. На них можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки в образе Сэма Уилсона.

Деталей сюжета пока нет, зато известен актёрский состав. Роль нового Капитана Америка исполнит Энтони Маки, а Харрисон Форд сыграет генерала Таддеуса Росса. Антагониста, злодея по имени Лидер, сыграет Тим Блейк Нельсон.

Фильм выйдет 3 мая 2024 года. Он станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.