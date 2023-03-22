В регионе России прогноз погоды начала вести нейросеть Снежана Туманова

Ставропольский телеканал «Своё ТВ» запустил уникальный телевизионный проект. Его суть в том, что теперь некоторый контент на канале готовится и транслируется не людьми, а несколькими нейросетями. Одна отвечает за виртуального ведущего, другая — за подготовку текста, третья — за генерацию графики и различных заставок.
В рамках проекта уже вышла уникальная рубрика «Прогноз будущего». Её виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова. Она амбициозна, а её главная цель — полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться от классического варианта прогноза с человеком в роли ведущего.
Выпуск программы «Прогноз будущего», авторы которой нейросети
Видео доступно на YouTube-канале «Своё ТВ» ставропольское телевидение. Права на видео принадлежат «Своё ТВ» ставропольское телевидение.
Выпуски «Прогноза будущего» можно смотреть после экспресс-новостей на канале «Своё ТВ» в 9:30, 14:00, 16:30, 21:00 и 22:30.
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