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В регионе России прогноз погоды начала вести нейросеть Снежана Туманова

В регионе России прогноз погоды начала вести нейросеть Снежана Туманова
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Ставропольский телеканал «Своё ТВ» запустил уникальный телевизионный проект. Его суть в том, что теперь некоторый контент на канале готовится и транслируется не людьми, а несколькими нейросетями. Одна отвечает за виртуального ведущего, другая — за подготовку текста, третья — за генерацию графики и различных заставок.

В рамках проекта уже вышла уникальная рубрика «Прогноз будущего». Её виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова. Она амбициозна, а её главная цель — полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться от классического варианта прогноза с человеком в роли ведущего.

Выпуск программы «Прогноз будущего», авторы которой нейросети

Видео доступно на YouTube-канале «Своё ТВ» ставропольское телевидение. Права на видео принадлежат «Своё ТВ» ставропольское телевидение.

Выпуски «Прогноза будущего» можно смотреть после экспресс-новостей на канале «Своё ТВ» в 9:30, 14:00, 16:30, 21:00 и 22:30.

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