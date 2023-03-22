Halo Infinite больше не работает на GTX 1060 и других видеокартах с 3 ГБ памяти

После недавнего апдейта шутер Halo Infinite перестал работать на видеокартах с 3 ГБ памяти. Этой информацией поделились два больших издания — DSOGaming и PCMag.
Пользователи Steam и Reddit отмечают, что до обновления боевик работал на ПК с видеокартами с 3 ГБ памяти без каких-либо технических проблем. Но после выхода апдейта игра отказывается запускаться. А в файле конфигурации список неподдерживаемых видеокарт пополнили GTX 1060 3 ГБ, GTX 1050 3 ГБ и другие подобные видеоускорители.
В самых минимальных системных требованиях шутера указаны рекомендованные карты GTX 1050 Ti или RX 570, при этом он запускался и на более слабых картах.
343 Industries пока никак не прокомментировали отключение поддержки карт с 3 ГБ памяти в последней части Halo. В этом месяце в игре стартовал полноценный третий сезон.
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