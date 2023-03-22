Первые оценки фильма Бена Аффлека о становлении Nike более чем высокие

Фильм AIR Бена Аффлека выходит в кино 5 апреля, но критики уже оценили картину о привлечении легенды НБА Майкла Джордана к бренду Nike. На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты 100% «свежести» от представителей различных изданий.

Показатель «свежести» фильма AIR на Rotten Tomatoes

Фото: Rotten Tomatoes

AIR — первый фильм, снятый Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном с тех пор, когда они вместе работали над фильмом «Умница Уилл Хантинг» 1997 года. Их новая работа — первый потенциальный номинант на лучший фильм нового киносезона.

Критики остались в восторге от актёрской игры Виолы Дэвис, которая воплотила на экране Делорис Джордан — маму Майкла Джордана. Многие хвалят режиссёрский талант Аффлека. Журналисты сошлись во мнении, что Бен умеет превращать суровые истории про бизнес в большое развлекательное и поучительное кино.

Хорошая игра актёров, сильные диалоги и правильный акцент на промышленном дизайне 1980-х годов.

AIR рассказывает о продавце кроссовок Nike Сонни Ваккаро и соучредителе компании Филе Найте — о том, как они смогли подписать контракт с молодой звездой баскетбола Майклом Джорданом. В результате этого сотрудничества бренд прославился на весь мир.

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После кинопроката фильм AIR станет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.