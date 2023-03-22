Сравнение: как выглядят карты Dust 2, Nuke и Overpass в CS:GO и Counter-Strike 2

22 марта Valve анонсировала Counter-Strike 2 — новую часть культового шутера. Пожалуй, одним из главных нововведений стал переход игры на новый движок Source 2, который обновит всю техническую базу проекта.

На своём официальном сайте Valve опубликовала все подробности CS 2, включая сравнения карт из Counter-Strike: Global Offensive и грядущей Counter-Strike 2. Разница видна сразу же: обновлённое освещение и более чёткие текстуры, куда более детализированные модели и современные эффекты придают новинке куда более современный вид.

Dust 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

Overpass

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

Nuke

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

Valve уже запустила закрытое тестирование CS 2. В нём смогут принять участие случайные игроки из CS:GO, стабильно играющие в шутер и «имеющие хорошую репутацию». Ознакомиться со всеми остальными подробностями шутера можно в нашем отдельном материале.