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Джереми Реннеру вернули снегоуборочную машину, переехавшую его

Джереми Реннеру вернули снегоуборочную машину, переехавшую его
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Начало этого года точно не стало удачным для Джереми Реннера — во время уборки территории дома актёра переехала его снегоуборочная машина. Врачи говорили о критическом состоянии актёра и даже не отрицали ампутацию, но всё обошлось.

Реннер вернулся домой и постепенно восстанавливается. В социальных сетях актёр рассказал, что после диагностики и решении проблем ему вернули ту самую машину. Актёр пошутил, что «она, наконец-то, вернулась домой». Он даже оставил улыбающийся смайлик.

Фото: Соцсети Джереми Реннера

Снегоуборочную машину забирали на диагностику, чтобы узнать, почему она сошла с аварийного тормоза. Каких-то деталей выяснения нет. Издание The Hollywood Reporter обратилось в представителям актёра за комментариями, но пока что их не получило.

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