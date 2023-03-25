Джереми Реннеру вернули снегоуборочную машину, переехавшую его

Начало этого года точно не стало удачным для Джереми Реннера — во время уборки территории дома актёра переехала его снегоуборочная машина. Врачи говорили о критическом состоянии актёра и даже не отрицали ампутацию, но всё обошлось.
Реннер вернулся домой и постепенно восстанавливается. В социальных сетях актёр рассказал, что после диагностики и решении проблем ему вернули ту самую машину. Актёр пошутил, что «она, наконец-то, вернулась домой». Он даже оставил улыбающийся смайлик.
Фото: Соцсети Джереми Реннера
Снегоуборочную машину забирали на диагностику, чтобы узнать, почему она сошла с аварийного тормоза. Каких-то деталей выяснения нет. Издание The Hollywood Reporter обратилось в представителям актёра за комментариями, но пока что их не получило.
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