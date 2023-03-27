Вышел первый геймплей футбольного симулятора UFL — конкурента FIFA и eFootball

Студия Strikerz Inc. наконец показала полноценный геймплей футбольного симулятора UFL — будущего конкурента FIFA и eFootball (PES). Авторы записали 8 минут игрового процесса между двумя случайными командами. Как заверяют авторы, представленный геймплей был записан из альфа-версии игры в январе.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

В целом игровой процесс UFL напоминает итерации FIFA и PES с прошлого поколения консолей. Разработчики отмечают, что впереди ещё много работы, а показанный геймплей должен лишь в общих чертах познакомить игроков с футбольным симулятором.

UFL — бесплатный футбольный симулятор, основанный на «безоговорочно честных» механиках. Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне. Игра должна выйти до конца 2023 года.