Съёмки сериала по Fallout полностью завершены — об этом объявил исполнитель главной роли
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Американский актёр Уолтон Гоггинс, исполняющий роль гуля в адаптации игры Fallout от Amazon, в своих соцсетях сообщил, что съёмки первого сезона шоу с его участием завершились 4 марта.
Он отметил, что очень рад завершению столь непростого этапа — теперь у него наконец-то появится свободное время.
Я был в тени… был занят… но сейчас… наконец-то закончил Fallout! Теперь у меня появилось время, которое можно уделить себе. Нашёл тут бутылку джина перед поездкой и строю планы — ничто не делает меня счастливее, чем размышления о будущем.
Ранее в Сети уже появлялись фото, якобы свидетельствующие о завершении съёмок — однако после этого они продолжились.
Сериал по Fallout от шоураннеров Грэма Вагнера («Офис») и Женевы Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») пока не получил даты релиза. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.
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