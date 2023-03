Ремейк Resident Evil 4 лидирует в свежих чартах Steam

Сервис SteamDB опубликовал свежий чарт Steam в период с 21 по 28 марта. Лидирующую позицию занял ремейк Resident Evil 4, обогнав портативную Steam Deck для ПК. Неделю ранее проект находится на второй строчке.

На третьем месте расположился шутер Call of Duty: Modern Warfare 2, а четвёртая строчка досталась FIFA 23. Также в чартах есть Sons of the Forest, Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Чарт Steam с 21 по 28 марта

Resident Evil 4. Steam Deck. Call of Duty: Modern Warfare 2. FIFA 23. Sons of the Forest. Forza Horizon 5. Hogwarts Legacy. The Last Us Part 1. Star Wars Jedi: Fallen Order. Cities: Skylines.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Вероятно, через неделю тайтл сместит что-то другое.