Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дополнение Domination для Europa Universalis 4 выйдет в апреле. Это крупнейшее DLC за годы

Дополнение Domination для Europa Universalis 4 выйдет в апреле. Это крупнейшее DLC за годы
Аудио-версия:
Комментарии

Paradox Interactive открыла предзаказы на дополнение Domination для глобальной стратегии Europa Universalis 4 и назвала дату релиза проекта — 18 апреля. Расширение можно приобрести и в России по цене в 710 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive

Domination — крупнейшее дополнение для Europa Universalis 4 за многие годы. Оно расширит древо миссий, систему реформ, привилегии сословий и события для множества держав, включая Россию, Османскую империю, Китай (Мин), Францию, Великобританию и Португалию.

Вместе с выходом Domination для Europa Universalis 4 также выйдет патч 1.35, который добавит в игру три группы новых идей и переработает «пипсы» юнитов, влияющие на сражения. Полный список изменений патча разработчики представят позднее.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры Paradox •••

Заглавное фото: Paradox Interactive

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023