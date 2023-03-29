Продажи ремейка Resident Evil 4 за два дня превысили 3 млн копий

Capcom на своём сайте поделилась успехами ремейка Resident Evil 4. Всего за два дня после выхода игра разошлась тиражом более чем в 3 млн копий. Это отличный результат.

Для сравнения: ремейку Resident Evil 2 на достижение этих цифр потребовалась целая неделя. Ремейк Resident Evil 3 разошёлся аналогичным тиражом за пять дней, а Resident Evil Village — за четыре дня. Пока что ремейк Resident Evil 4 показывает лучшие результаты.

Совокупные продажи игр франшизы превысили 135 миллионов копий с момента релиза первой части в 1996 году. Capcom отметила, что поддержка фанатов по всему миру делает франшизу флагманской и позволяет ей развиваться в различных направлениях.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.