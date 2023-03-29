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Россияне стали тратить куда больше денег на кино

Россияне стали тратить куда больше денег на кино
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По информации ТАСС, траты россиян на онлайн-кинотеатры в первом квартале этого года упали на 25% в сравнении с тем же периодом 2022-го, а вот расходы на походы в кинотеатры выросли в девять раз.

Отмечается, что траты жителей России на онлайн-кинотеатры с января по март этого года сократились с 35 млн рублей до 28 млн рублей, а расходы на посещение кинотеатров выросли с 240 млн рублей до 2 млрд рублей.

По мнению экспертов, снижение трат на онлайн-сервисы связаны с существенным сокращением и замещением контента в связи с уходом из страны многих зарубежных киностудий, поэтому на фоне этого привычные походы в кино стали чаще.

Конечно, в России пытаются возместить ушедший контент голливудских компаний, но этого недостаточно.

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