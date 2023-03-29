Россияне стали тратить куда больше денег на кино
Поделиться
По информации ТАСС, траты россиян на онлайн-кинотеатры в первом квартале этого года упали на 25% в сравнении с тем же периодом 2022-го, а вот расходы на походы в кинотеатры выросли в девять раз.
Отмечается, что траты жителей России на онлайн-кинотеатры с января по март этого года сократились с 35 млн рублей до 28 млн рублей, а расходы на посещение кинотеатров выросли с 240 млн рублей до 2 млрд рублей.
По мнению экспертов, снижение трат на онлайн-сервисы связаны с существенным сокращением и замещением контента в связи с уходом из страны многих зарубежных киностудий, поэтому на фоне этого привычные походы в кино стали чаще.
Конечно, в России пытаются возместить ушедший контент голливудских компаний, но этого недостаточно.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
13:07
-
13:05
-
12:47
-
12:25
-
11:45
-
11:09
-
10:38
-
09:51
-
09:33
-
09:09
-
08:39
-
01:57
-
00:10
- 28 марта 2023
-
23:41
-
23:19
-
22:47
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
20:03
-
19:20
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:00
-
17:35
-
17:27
-
17:26
-
17:02
-
16:54
-
16:46
-
16:36
Партнерский контент