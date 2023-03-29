В России ожидается резкое падение спроса на носимую электронику из-за китайских подделок

Продажи наушников, портативных колонок и прочих носимых устройств в России могут упасть по итогам 2023 года на 20%. Источники связывают ситуацию с ростом доли на рынке поддельных устройств, который начался ещё прошлым летом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, про падение в 20% сообщили в дистрибуторе diHouse. В компании связывают тенденцию с сокращением поставок популярных брендов — пришедшие на их места китайские производители удовлетворяют спрос лишь в нижнем и среднем ценовых сегментах. В «F+ tech — Марвел» подтвердили, что падение продаж устройств в денежном выражении действительно может дойти до 20%.

По словам собеседника издания, спрос на наушники и портативные колонки в России снижается из-за опасений потребителей купить подделку. Дело в том, что после ухода мировых производителей оригинальная продукция исчезла с рынка, а поддельная к концу года сравнялась с ней в цене.

Как считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, спад продаж наушников и других носимых устройств связан не только с риском купить подделку, но и общей экономией россиян. Люди в целом стараются экономить, а аудиоустройства — это не товар первой необходимости, отмечает он.