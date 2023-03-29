Создатели антипиратской защиты Denuvo выступили против эмуляции видеоигр

Создатели популярной антипиратской защиты Denuvo выпустили электронную книгу, посвящённую вреду от эмуляторов. В ней авторы сообщают, что эмуляция игр угрожает индустрии и снижает доходы разработчиков видеоигр и крупных издателей.

Эмулятор — специальная программа, позволяющая эмулировать работу консоли и запускать видеоигры с других платформ на ПК.

В качестве аргументов авторы приводят в том числе эмулятор Nintendo Switch — Yuzu. Как считают в одноимённой компании Denuvo, программа позволяет запускать даже только вышедшие проекты консоли на ПК. И этим пользуются очень многие игроки, которые в теории могли бы приобрести Switch и саму игру, но не делают этого из-за пиратских возможностей.

При этом в Denuvo отмечают, что в целом эмуляторы действительно полезны: они позволяют сохранить наследие видеоигр и могут использоваться в том числе владельцами консолей, которые хотят запустить свои любимые игры в повышенном разрешении и с увеличенной частотой кадров. Однако общую тенденцию на пиратство новинок для Switch авторы называют тревожной.

Ранее Denuvo также представила технологию антипиратской защиты от эмуляторов Nintendo Switch. Неизвестно, применялась ли она японской компанией на практике.