Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип

Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип
Аудио-версия:
Комментарии

Впервые за 15 лет компания Pepsi сменила свой логотип. С осени этого года его начнут использовать в США, а с 2024-го и во всём остальном мире. Изменение символа приурочено к 125-летнему юбилею компании.

Сравнение старого и нового логотипа Pepsi

Фото: PepsiCo

На новом логотипе надпись «Pepsi» расположена в центре красно-бело-синего круга. А основной цвет теперь не ярко-синий, а тёмно-синий и чёрный. Новая палитра раньше использовалась только в напитках компании без содержания сахара, теперь топ-менеджеры корпорации хотят привлечь внимание аудитории к проблеме потребления сахара.

Трейлер обновлённого логотипа Pepsi

Видео доступно на YouTube-канале PepsiCo. Права на видео принадлежат PepsiCo.

В пресс-релизе компании отмечается, что новый шрифт логотипа «отдаёт дань уважения богатому наследию бренда и делают большой шаг вперёд в будущее».

Pepsi — это культовый бренд, который постоянно развивается в ногу со временем, поскольку он был одним из основных продуктов поп-культуры и влиял на неё на протяжении последних 125 лет.

Последний раз Pepsi меняла свой логотип в 2008 году — в честь 110-летия компании. Директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан заявил, что старый логотип «не излучает той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд».

Материалы по теме
Фото
Nokia обновила логотип впервые за почти 60 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023