Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип

Впервые за 15 лет компания Pepsi сменила свой логотип. С осени этого года его начнут использовать в США, а с 2024-го и во всём остальном мире. Изменение символа приурочено к 125-летнему юбилею компании.
Сравнение старого и нового логотипа Pepsi
Фото: PepsiCo
На новом логотипе надпись «Pepsi» расположена в центре красно-бело-синего круга. А основной цвет теперь не ярко-синий, а тёмно-синий и чёрный. Новая палитра раньше использовалась только в напитках компании без содержания сахара, теперь топ-менеджеры корпорации хотят привлечь внимание аудитории к проблеме потребления сахара.
Трейлер обновлённого логотипа Pepsi
Видео доступно на YouTube-канале PepsiCo. Права на видео принадлежат PepsiCo.
В пресс-релизе компании отмечается, что новый шрифт логотипа «отдаёт дань уважения богатому наследию бренда и делают большой шаг вперёд в будущее».
Pepsi — это культовый бренд, который постоянно развивается в ногу со временем, поскольку он был одним из основных продуктов поп-культуры и влиял на неё на протяжении последних 125 лет.
Последний раз Pepsi меняла свой логотип в 2008 году — в честь 110-летия компании. Директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан заявил, что старый логотип «не излучает той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд».
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