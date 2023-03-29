Стали известны детали выхода Atomic Heart в России на VK Play

VK Play заплатила за эксклюзивные права на продажу Atomic Heart на территории России и СНГ $ 7 млн. Продажи боевика на отечественной платформе пока составляют 200-300 тыс. копий. Компания уже заработала на игре студии Mundfish $ 10 млн. Этой информацией ссылаясь на свои источники поделился бизнесмен и владелец «Канобу» и «Игромании» Гаджи Махтиев.

По словам предпринимателя, российская игровая отрасль в 2022 году потеряла 33-35% своего объёма, но в течении двух лет индустрия «отыграет» эти потери. А сама VK Play данные о продажах Atomic Heart не раскрывала.

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Фото: Соцсети Гаджи Махтиева

Недавно известный рэп-исполнитель Элджей в интервью изданию «Афиша» рассказал о своём увлечении видеоиграми. Артист признался, что ему очень сильно понравилась Atomic Heart, а также рассказал о готовящейся коллаборации с разработчиками из студии Mundfish: судя по всему, его композиции появятся в DLC.