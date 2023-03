В апреле в PS Plus подарят три бесплатные игры

Sony раскрыла список бесплатных апрельских игр для подписчиков сервиса PS Plus. С 4 апреля пользователи сервиса смогут добавить в свою библиотеку и загрузить три игры — трёхмерный платформер Sackboy: A Big Adventure, экшен Meet Your Maker и приключение Tails of Iron. Раздача этих проектов завершится 2 мая.

Список бесплатных игр апреля для подписчиков PS Plus

Sackboy: A Big Adventure (PS5/PS4).

Meet Your Maker (PS5/PS4).

Tails of Iron (PS5/PS4).

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Access. Права на видео принадлежат PlayStation Access.

Недавно Sony добавила в PS Plus ещё 17 бесплатных игр. 14 из них добавили в тариф Extra, а оставшиеся три проекта — для Premium. Так, библиотека пополнилась новинкой Tchia, Uncharted Legacy of Thieves Collection и Ghostwire Tokyo. Также добавили Untitled Goose Game, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction и другие тайтлы.