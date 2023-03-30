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Создатели Atomic Heart выпустят видео о разработке игры

Создатели Atomic Heart выпустят видео о разработке игры
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Разработчики из студии Mundfish выпустила тизер, в котором показала некоторые кадры, сделанные во время создания Atomic Heart. В небольшом ролике можно увидеть, как дизайнеры создавали уровни, программисты писали код, а также посмотреть на то, как вёлся процесс захвата движений.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish

Авторы заявили, что уже совсем скоро выпустят видео о разработке Atomic Heart. Судя по всему, в нём авторы поделятся неочевидными деталями создания игры — что-то в стиле дневников разработчиков, которые были очень популярны в конце 2000-х.

Ранее известный рэп-исполнитель Элджей заявил, что он совместно с авторами готовит что-то интересное для будущих апдейтов игры. Вполне возможно, музыка автора появится в игре с выходом будущего расширения.

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