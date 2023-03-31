Marvel опубликовала стильные постеры «Стражей Галактики 3»

Marvel вовсю готовится к началу большой маркетинговой компании «Стражей Галактики 3». На днях студия опубликовала сразу восемь персонажных постеров картины, выполненных в стиле фотокарточек из 80-х. На них можно увидеть главных героев будущей ленты в стильных образах.
Новые постеры с героями «Стражей Галактики 3»
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом Джеймса Ганна в роли постановщика Marvel на долгое время. Кроме того, третья часть должна стать финалом истории для команды супергероев, поэтому ставки в ленте будут высоки как никогда.
Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года, однако в России фильм официально не покажут. Ранее Джеймс Ганн объяснил, почему лента будет настолько продолжительной.
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