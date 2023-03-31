Первые кадры из «Секретного вторжения» — мини-сериала Marvel с Ником Фьюри

Издание Vanity Fair поделилось эксклюзивными кадрами из мини-сериала Marvel «Секретное вторжение». На изображениях — центральные герои шоу в исполнении Сэмюэля Л. Джексона («Мстители», «Криминальное чтиво»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму»), Эмилии Кларк («Игра престолов»), Бена Мендельсона («Первому игроку приготовиться»), Оливии Колман («Корона»), Мартина Фримана («Шерлок») и других.

Эксклюзивные скриншоты из сериала Marvel «Секретное вторжение»

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

По сюжету сериала инопланетяне, способные принимать облик других существ, получили полный контроль над жизнью на Земле. Бывший директор организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри, который недавно вернулся на Землю после секретной миссии, с коллегами и друзьями должен узнать, чего добиваются пришельцы.

Недавно стала известна дата выхода шоу на Disney +. Премьера первой серии намечена на 21 июня этого года. Всего будет шесть эпизодов (по одному в неделю). Изначально сообщалось, что проект выйдет в начале года.