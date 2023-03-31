«Джон Уик 4» поставил новый рекорд серии по сборам в России

«Джон Уик 4» вышел в России 23 марта и по итогам восьми дней проката заработал в стране больше 440 млн рублей. Это абсолютный рекорд франшизы: раньше лидерство удерживала третья часть серии, которая собрала 438,9 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик» в России

«Джон Уик» — 150 млн рублей

«Джон Уик 2» — 333 млн рублей

«Джон Уик 3» — 438,9 млн рублей

«Джон Уик 4» — 440 млн рублей

Тем временем «Джон Уик 4» покоряет и весь мир. Лента с Киану Ривзом собрала более $ 137,5 млн в мировых кинотеатрах, поставив новый рекорд во франшизе. Зрители тем временем ставят картине высочайшие оценки и называют её лучшим фильмом в карьере Киану Ривза.

Киностудия Lionsgate очень довольна показателями ленты и уже задумывается о создании продолжения — даже после слов авторов о том, что они хотят взять перерыв.