RTX 4070 сравнили в Counter-Strike 2 со старыми видеокартами

NVIDIA сравнила работу технологии Reflex на новой видеокарте RTX 4070 и графических ускорителей RTX 3060 и GTX 1060 в шутере Counter-Strike 2. Напомним: командный экшен CS:GO технологию Reflex не поддерживает.
Выяснилось, что технология Reflex действительно помогает сделать геймплей в Counter-Strike 2 гораздо более комфортным. Эксперты сообщили, что отзывчивость в командном боевике при включённом режиме Reflex на тестируемых картах повышается от 20% до 70%.
Результаты тестов технологии Reflex в Counter-Strike 2 на видеокартах RTX 4070, RTX 3060 и GTX 1060
Фото: The Verge
Что интересно, технология Reflex заметно улучшает работу Counter-Strike 2 на старых графических процессорах — в среднем на 35%.
В базе данных авторитетного бенчмарка Geekbench OpenCL недавно появились результаты тестирования новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070.
Как и предполагали инсайдеры, количество CUPA-ядер по сравнению с RTX 4070 Ti было снижено до 5888, а объём памяти остался прежним — 12 ГБ GDDR6X.
Предполагается, что цена нового графического ускорителя составит $ 599. Старт продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 намечен на 13 апреля.
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