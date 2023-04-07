В ремастер Age of Empires 2 скоро добавят контент из ремастера Age of Empires

Авторы ремастера Age of Empires 2 озвучили точную дату выхода дополнения Return of Rome, которое привнесёт в игру контент из первой части культового цикла стратегий. Релиз DLC запланирован на 16 мая этого года.
Дополнение Return of Rome анонсировали осенью прошлого года. Тогда разработчики и сообщили, что после релиза DLC в Age of Empires 2: Definitive Edition появится контент из первой игры.
Арт дополнения Return of Rome для ремастера Return of Rome
Фото: Microsoft
Age of Empires 2: Definitive Edition доступна на Xbox One, Xbox Series и в Xbox Game Pass.
В прошлом году студию Forgotten Empires, которая прославилась как автор ремастеров культовой стратегии Age of Empires, купили за $ 32,5 млн.
Студию купила компания Keywords, которая специализируется на услугах в игровой индустрии. Глава Forgotten Empires Райан Шепард продолжит руководить студией со своими 53 сотрудниками. Гендиректор Keywords Бертран Бодсон отметил, что рад такому пополнению в команде.
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