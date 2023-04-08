Virtus.pro не смогла выйти на мэйджор по CS:GO в Париже

Действующие чемпионы мира по CS:GO из команды Virtus.pro не примут участия в следующем первенстве, которое пройдёт в мае в столице Франции.

Сегодня российская пятёрка проиграла третий матч на RMR-квалификации к BLAST.tv Paris Major 2023 и покинула отборочный турнир. При этом в серии с MOUZ Александра KaiR0N- Анашкина заменял Давид n0rb3r7 Даниелян.

RMR-турнир также покинула команда 1win, за которую выступают Бумыч и Деко — коллектив оказался слабее OG со счётом 0:2 (10:16, 7:16). Помимо этого, на мэйджоре мы не увидим датскую Sprout.

Фото: HLTV

RMR-турниры к чемпионату мира BLAST.tv Paris Major 2023 пройдут во Франции. Европейские команды разделены на два таких ивента по 16 участников — один завершится 9 апреля, второй намечен на 11–15 апреля.