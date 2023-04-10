Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фанат выпустил демейк Dead Space в стилистике игр c PS1

Фанат выпустил демейк Dead Space в стилистике игр c PS1
Комментарии

Энтузиаст под ником Fraser Brumley выпустил полноценный демейк Dead Space. Он превратил оригинальную игру в проект в духе первой PlayStation, как будто игра вышла в 1998 году. Скачать проект можно на специальной странице сайта itch.io.

Как отмечает Fraser Brumley, разработка демейка заняла куда больше времени, чем он планировал, однако в итоге результат того стоил. Вместе с созданием проекта автор получил бесценный опыт работы над движком Unreal Engine, который наверняка поможет ему в дальнейшем.

Примечательно, что в демейк хоррора можно сыграть как на клавиатуре с мышью, так и на геймпаде. Автор полностью оптимизировал проект под разное управление лишь с одним «но»: игра вышла несколько короче, нежели оригинал.

Скриншоты

Фото: itch.io

Фото: itch.io

Фото: itch.io

Фото: itch.io

Фото: itch.io

Материалы по теме
Демейк Bloodborne для ПК вышел — бесплатно!
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023