Netflix выпустит анимационный сериал во вселенной «Очень странных дел»
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Онлайн-кинотеатр Netflix продолжает развивать франшизу «Очень странные дела» и заказал мультсериал, действие которого будет происходить в мире популярной вселенной.
Над шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons, проекту «Фанбой и Чам Чам» или недавнему Glitch Techs на Netflix.
Другие подробности пока не сообщаются, но создатели франшизы братья Даффер уже заявили, что проект станет осуществлением их давней мечты.
Мы всегда мечтали о версии «Очень странных дел» в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли. И видеть, как эта мечта осуществилась, абсолютно потрясающе.
Ранее стало известно, что съёмки пятого и последнего сезона основного сериала «Очень странные дела» начнутся в июне.
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