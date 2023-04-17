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Видео: Кот в сапогах очутился в Междуземье из Elden RIng

Видео: Кот в сапогах очутился в Междуземье из Elden RIng
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Блогер eli_handle_b․wav продолжает отправлять знаменитых героев во вселенные видеоигр. В этот раз героем его нового ролика стал Кот в сапогах из «Шрека», который внезапно очутился в мире Elden Ring.

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат Bandai Namco и Dreamworks

Хвостатый быстро освоился, без труда добрался до древа Эрд и стал новым повелителем Междуземья. На своём пути герой без каких-либо проблем уничтожил всех главных боссов игры, пообнимался с Фией и потанцевал с безумными жителями одной из деревень.

Большую часть кадров блогер взял из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который вышел в декабре. Сперва лента показывала слабые результаты в прокате, однако после выхода в онлайне и популярности в соцсетях сумела окупиться и выйти в плюс.

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