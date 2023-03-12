TikTok спас «Кота в сапогах 2» от провала в кинотеатрах

В конце декабря состоялась мировая премьера мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — нового проекта студии DreamWorks, создателей «Шрека», «Кунг-фу панды» и многих известных произведений. По итогам первых недель проката проект собрал чуть больше $ 250 млн при бюджете в $ 90 млн. Если вспомнить, что кинотеатры забирают до 50% выручки, а расходы не учитывали затраты на маркетинг, то мультфильм можно было назвать провальным.

Однако, несмотря на прогнозы аналитиков, «Кот в сапогах 2» продолжил собирать кассу в кинотеатрах. Недавно лента добралась до сборов в $ 455 млн, став по-настоящему прибыльным проектом для Universal. И это произошло на фоне цифровой премьеры мультфильма, которая состоялась в середине января.

При этом для продюсеров успех произведения не стал неожиданностью. Дело в том, что у них на руках был «действительно отличный материал» — им оставалось только воспользоваться современными методами рекламы. Авторы сделали упор на небольшие ролики в TikTok, что и привело к небывалому росту популярности. После просмотра ярких моментов из «Кота в сапогах 2» и других видео по хештегу #realpussinboots зрители шли и покупали билеты, чтобы ознакомиться с лентой самостоятельно.

В самом TikTok считают, что именно их платформа сумела спасти «Последнее желание» от финансового провала. Спустя три месяца после старта проката картина до сих пор приносит деньги с кинотеатров — во многом благодаря отзывам зрителей на платформе, а также крайне популярным хештегам, связанным с мультфильмом.

Судя по всему, в Universal уже взяли тактику продвижения своих проектов на заметку, поэтому уже в мае мы наверняка увидим нечто подобное и с «Форсажем 10».