В Resident Evil 2 и Resident Evil 3 вернули трассировку лучей

Capcom выпустила для ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 на ПК патч, который возвращает в оба хоррора поддержку трассировки лучей и 3D-звук. Обе технологии случайно пропали из игр после апдейта, который убирал в обоих проектах поддержку DirectX 11.
Геймеры отмечают, что рейтрейсинг и 3D-звук снова доступны в ремейках, но HDR работает далеко неидеально.
В июне 2022 года в Steam вышли немного обновлённые версии ремейков Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Изначально они работали только на DirectX 12, что разозлило многих геймеров.
После этого разработчики дали возможность геймерам запускать проекты на DirectX 11, но без поддержки трассировки лучей и других мелких фишек. Спустя почти год Capcom заявила, что поддержка DirectX 11 всё же прекратится полностью — это произойдёт 12 июля.
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