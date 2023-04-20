В Resident Evil 2 и Resident Evil 3 вернули трассировку лучей

Capcom выпустила для ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 на ПК патч, который возвращает в оба хоррора поддержку трассировки лучей и 3D-звук. Обе технологии случайно пропали из игр после апдейта, который убирал в обоих проектах поддержку DirectX 11.

Геймеры отмечают, что рейтрейсинг и 3D-звук снова доступны в ремейках, но HDR работает далеко неидеально.

В июне 2022 года в Steam вышли немного обновлённые версии ремейков Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Изначально они работали только на DirectX 12, что разозлило многих геймеров.

После этого разработчики дали возможность геймерам запускать проекты на DirectX 11, но без поддержки трассировки лучей и других мелких фишек. Спустя почти год Capcom заявила, что поддержка DirectX 11 всё же прекратится полностью — это произойдёт 12 июля.