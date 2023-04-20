Выживание и хардкор: Ubisoft раскрыла детали The Division Heartland

Авторы The Division Heartland рассказали об особенностях игры. Они напомнили, что этот проект — отдельное приключение во вселенной The Division.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

The Division Heartland — это условно-бесплатный экшен-шутер от третьего лица. В игре нужно будет много стрелять, выживать, а также исследовать его огромный открытый мир. Сражаться предстоит как с виртуальными врагами, так и с другими реальными геймерами.

По сюжету игроку нужно будет отыгрывать роль агента сопротивления. Его задача — защищать загадочный городок Сильвер-Крик, основав в поселении базу, которую нужно будет развивать. Эта база станет хабом, в котором игроки будут брать миссии и докладывать об их завершении. Здесь же можно будет хранить различный лут и формировать отряды бойцов.

Помимо стрельбы, игрокам предстоит и выживать — для этого на миссии нужно будет брать не только боеприпасы, но и различные препараты, которые будут помогать бороться в обезвоживанием и разными болезнями. Ещё бойцам нужно будет заботиться о специальных фильтрах для дыхания, чтобы исследовать загрязнённые воды.

Вначале игра предложит выбрать один из трёх классов — эксперта по оружию, медика или выживальщика. Каждый обладает уникальными навыками. Например, выживальщики умеют находить контейнеры с лутом за стенами, которые другие классы увидеть не способны.

Главным антагонистом выступит Киллиан Тауэр — глава враждебной организации агентов-изгоев, которые сеют в Сильвер-Крике хаос и воюют с конкурирующими бандами.

Пока точно неизвестно, когда выйдет The Division Heartland. Игру планируют выпустить на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК, Xbox One и Xbox Series. Бета-тест проекта намечен на лето этого года. Подать заявку на участие в закрытой бете можно по этой ссылке.