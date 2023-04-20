Выживание и хардкор: Ubisoft раскрыла детали The Division Heartland

Авторы The Division Heartland рассказали об особенностях игры. Они напомнили, что этот проект — отдельное приключение во вселенной The Division.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
The Division Heartland — это условно-бесплатный экшен-шутер от третьего лица. В игре нужно будет много стрелять, выживать, а также исследовать его огромный открытый мир. Сражаться предстоит как с виртуальными врагами, так и с другими реальными геймерами.
По сюжету игроку нужно будет отыгрывать роль агента сопротивления. Его задача — защищать загадочный городок Сильвер-Крик, основав в поселении базу, которую нужно будет развивать. Эта база станет хабом, в котором игроки будут брать миссии и докладывать об их завершении. Здесь же можно будет хранить различный лут и формировать отряды бойцов.
Помимо стрельбы, игрокам предстоит и выживать — для этого на миссии нужно будет брать не только боеприпасы, но и различные препараты, которые будут помогать бороться в обезвоживанием и разными болезнями. Ещё бойцам нужно будет заботиться о специальных фильтрах для дыхания, чтобы исследовать загрязнённые воды.
Вначале игра предложит выбрать один из трёх классов — эксперта по оружию, медика или выживальщика. Каждый обладает уникальными навыками. Например, выживальщики умеют находить контейнеры с лутом за стенами, которые другие классы увидеть не способны.
Главным антагонистом выступит Киллиан Тауэр — глава враждебной организации агентов-изгоев, которые сеют в Сильвер-Крике хаос и воюют с конкурирующими бандами.
Пока точно неизвестно, когда выйдет The Division Heartland. Игру планируют выпустить на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК, Xbox One и Xbox Series. Бета-тест проекта намечен на лето этого года. Подать заявку на участие в закрытой бете можно по этой ссылке.
- 20 апреля 2023
-
22:16
-
21:57
-
21:53
-
21:15
-
20:56
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
17:38
-
17:16
-
16:56
-
16:34
-
16:21
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30