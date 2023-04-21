В CS:GO теперь можно сохранять яркие моменты матчей через бота в Discord

Пользователь Reddit под ником Run1e представил бота Striker, который прямо в Discord умеет сохранять яркие моменты из матчей в шутере CS:GO.

Чтобы бот начал работу, его нужно пригласить в свой сервер и дать логин того или иного матча. Striker сам определяет количество игроков и число убийств в каждом матче. Пользователь только должен указать, чей геймплей бот должен сохранить. Также есть возможность сохранить запись конкретного раунда.

По словам Run1e, публикация нужного фрагмента в Discord занимает не больше минуты. Автор поделился исходным кодом Striker на GitHub.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Discord.

Известный трейдер под ником zipeL в этом месяце провернул очередную невероятно дорогую сделку в CS:GO. Он помог продать #1 AK-47 661 ST MW с 4x Titan (Holo) и нож Karambit #387 P1 в состоянии «поношенный». Общая сумма сделки оценивается приблизительно в $ 500 тыс. — более 40 млн рублей.