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Мультфильм «Братья Супер Марио» заработал более $ 800 млн — новый рекорд близок

Мультфильм «Братья Супер Марио» заработал более $ 800 млн — новый рекорд близок
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Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» менее чем за три недели принёс авторам $ 866 млн. Скорее всего, через неделю касса ленты перевалит за отметку $ 1 млрд. Сообщается, что только прокат США занёс в кассу приключения более $ 400 млн, что для американского проката достижение.

По заверению экспертов, сборы мультфильма в США вырастут до $ 434 млн к завтрашнему дню, что сделает его третьим самым кассовым фильмом Universal Pictures за всю историю американского проката. Лента уступит только «Миру Юрского периода» ($ 653,4 млн) и «Инопланетянину» ($ 437,1 млн).

«Братья Супер Марио в кино» уже стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории. Легендарный геймдизайнер и создатель целого ряда культовых игр Сигеру Миямото недавно заявил, что он не сомневается, что Nintendo на фоне этого успеха выпустит ещё несколько мультфильмов по своим франшизам.

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